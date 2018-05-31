Стал известен предварительный график ремонтных работ на тепловых сетях «Иркутскэнерго»

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В ходе ремонтной кампании 2018 года специалисты участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group) отремонтируют 2483 м трубопроводов. Работы, входящие в перечень плановых ремонтов, будут идти на 28 площадках практически во всех районах города.

Длина ремонтируемых сетей варьируется от 42 до 215 м, минимальный диаметр составляет 57 мм, максимальный – 530 мм. Расходы этого года на ремонт тепловых сетей с учётом материалов и последующего благоустройства составляют 80 млн рублей.

Перечень адресов включает по два участка на бульваре Рябикова, улицах Геологов и Гоголя, три – на улице Байкальской, четыре – на улице Розы Люксембург. В списке также числятся улицы Алмазная, Вокзальная, Воронежская, Джамбула, Карла Маркса, Красноказачья, Красноярская, Маяковского, Пушкина, Севастопольская и Трилиссера, микрорайоны Первомайский и Приморский, 12-й и 15-й Советские переулки.

Помимо вышеперечисленного, планируется реконструировать восемь участков теплотрасс на улицах Байкальской и Рабочего Штаба, а также продолжить работы на магистрали по улице Карла Либкнехта. По информации специалистов ЗАО «Байкалэнерго», с целью снижения нагрузки на окружающую среду к началу отопительного сезона планируется закрыть котельную на улице Профсоюзной, расположенную в районе железнодорожного вокзала.

График отключения горячей воды на лето 2018 в Иркутске

Правобережный округ:

- с 18 по 21 июня - улицы Нижняя Набережная, Сухэ-Батора, Богдана Хмельницкого, Тимирязева, Борцов Революции, Софьи Перовской, Байкальской, 1-ой Советской (до дома №121), Култукская, Космический проезд, Угольный проезд, 3-я Красноказачья, Храмцовская, Фридриха Энгельса, Октябрьской революции, Франк-Каменецкого.

Октябрьский округ:

- с 4 по 7 июня - микрорайоны Нижняя Лисиха, Байкальский, Солнечный, Крылатый, улицы Байкальская, Ржанова, проспект Жукова, улица Дыбовского, Дорожная, Мажайского, Жигулевская, Егорова, 2-ая и 3-я Летчиков, ЖК "Восточный", "Олимп"; улица Советская - дома №N127-139, NN178-188; территория ИВВАИУ (ул. Советская, 176, Ядринцева - 17-29, Пискунова, 147), ЖК "Приморье", "Солнечный берег" (ул. Байкальская, 236 в/1), ЖК "Каскад" (улица Дальневосточная, 164/3,4,5), ЖК "Ангарские паруса" (улица Дальневосточная, 149-161, ул. Верхняя Набережная, 145, 104-156, 161-169, улица Дальневосточная, 158/2, 3, 4.

- с 18 июня по 21 июня - улицы Дальневосточная, 30-ой Дивизии, Станиславского, Ядринцева, 1-ая Советская, Парковая, Коммунаров, Седова, 3-го Июля, Коммунистическая, 4-ая Советская, Сибирская, 6-ая Советская.

Свердловский округ:

- С 4 по 7 июня - микрорайоны Юбилейный, Приморский, Ершовский, Зеленый берег, НИИФТРИ, Радужный, Академгородок, поселок Энергетиков, улицы Мелентьева, Фаворского, Помяловского, Костычева, Белобородова, Обручева, Гончарова, Левитана, Варламова, Лермонтова (от виадука), Академическая, Старокузьмихинская, Майская, Гаражная, Мухиной, Якоби, Баженова, Захарова, Бородина,Театральная, Аносова, Лиственичная, Безбокова, Касаткина, Бочкина, Крупской, Салацкого, Гидростроителей. ЖК "Сокол", микрорайон "Березовый", школа МВД.

В мэрии еще не утверждены некоторые работы на подземных коммуникациях, поэтому список улиц и микрорайонов, где не будет горячего водоснабжения в течение нескольких дней, будет пополняться.

По сообщению пресс-службы ПАО «Иркутскэнерго»