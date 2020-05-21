Строительство магистрального трубопровода к иркутскому микрорайону «Славный» планируется в 2021 году

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Работа над проектно-сметной документацией на объект «Строительство водопроводно-насосной станции и магистрального трубопровода к микрорайону Славный» в Иркутске продолжается и будет завершена в ноябре 2020 года.

Об этом рассказал депутат думы Иркутска, член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексей Распутин, сообщает пресс-служба партии.

– Подрядная организация АО «ПИК» затянула работы по проектированию, которые должна была выполнить в 2017 году. К ноябрю подрядчик обещает завершить все проектные работы, а также получить положительное заключение государственной экспертизы на объект капитального строительства и экспертизы экологической, – сообщил Алексей Распутин.

Строительство водопровода планируется в 2021 году по федеральной программе «Чистая вода». Стоимость работ составит более 440 миллионов рублей.