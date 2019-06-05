Слюдянский район, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Слюдянский районный суд обязал местные власти ликвидировать несанкционированную свалку под Байкальском.

Об этом журналистам 6 июня рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Байкальского межрегионального управления Росприроднадзора Павел Поляков.

По его словам, речь идет о свалке возле 12-й карты БЦБК на Бабхинском полигоне. Туда свозится мусор из Байкальска и его окрестностей. Сегодня площадь несанкционированной свалки составляет 4,6 га.

Павел Поляков отметил, что такая же работа ведется надзорными ведомствами и в Бурятии. Например, по иску прокурора суд обязал ликвидировать несанкционированную свалку площадью 2,4 га в Кабанском районе республики.

Всего, по словам главы ведомства, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории выявлено 137 несанкционированных свалок.