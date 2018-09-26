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ЖКХ
27.09.2018

Тарифы на «коммуналку» в 2019 году повысят дважды

Москва, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 2019 году будут повышаться поэтапно, два раза. Об этом сообщают «Аргументы недели».

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что в будущем году с 1 января тариф проиндексируют на 1,7%, и на 2,4% с июля месяца.

Двухэтапная индексация тарифов на услуги ЖКХ, по предложению Минэкономразвития, вызвана повышением НДС с 1 января с 18% до 20%. Правительство одобрило предложение ведомства Максима Орешкина о проведении индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа.

Также министр посоветовал не торопиться продавать или покупать валюту.

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