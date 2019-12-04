Устранена авария на теплосети в Рудногорске

Нижнеилимский район, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Порыв трубопровода теплосети в поселке Рудногорск Нижнеилимского района устранен 4 декабря в 24:00.

Как пишет пресс-служба губернатора, сейчас идет повышение температурных параметров теплоносителя и давления в сети системы теплоснабжения до нормативных значений. Об этом с места события сообщил начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков.

– В месте предполагаемой утечки теплотрасса была вскрыта. Трубопровод здесь проложен на глубине четырех метров. В 16:25 удалось обнаружить место порыва. В 17:00 приступили к его устранению. Спецтехника, необходимые специалисты, все материалы есть, – сообщил Александр Барнаков.

Сегодня утром температура наружного воздуха в поселке Рудногорск была минус 14 градусов. Параметры котельной в подающем трубопроводе + 91 градус, в обратном – 60 градусов. Температурные параметры центрального теплового пункта повышаются.

Восстановительные работы ведет ООО «КТ-Ресурс». В распоряжении бригады из 12 человек четыре сварщика, экскаватор, автокран, погрузчик.

Напомним, что первый технический инцидент случился в Рудногорске рано утром 2 декабря – была обнаружена течь задвижки диаметром 250 мм на подкачивающей станции. После устранения неполадки, уже в ночь на 3 декабря, при поступлении теплоносителя в обратный контур была зарегистрирована утечка в объеме 40 кубометров в час. Сейчас авария устранена. Работоспособность всей системы теплоснабжения поселка сохранена.