Устранены коммунальные аварии в Вихоревке, иркутском поселке Маркова, усольской деревне и садоводстве под Ангарском

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 30 декабря по сообщению единых диспетчерских служб было восстановлено электроснабжение в микрорайоне Сергиев Посад поселка Маркова Иркутского района, деревне Старая Ясачная Усольского района и ангарском СНТ «Нефтехимик».

Напомним, в Маркова вечером 29 декабря без света остались 147 частных жилых домов. Кроме того, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в Усольском районе и под Ангарском к утру 30 декабря попали под аварийное отключение 197 частных жилых домов.

Также, по информации спасателей, в Вихоревке 30 декабря в 16:30 жителям вернули холодную воду – накануне там без воды остались шесть жилых домов и один социальный объект.