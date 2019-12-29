|ЖКХ
|30.12.2019
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Устранены коммунальные аварии в Вихоревке, иркутском поселке Маркова, усольской деревне и садоводстве под Ангарском
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Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 30 декабря по сообщению единых диспетчерских служб было восстановлено электроснабжение в микрорайоне Сергиев Посад поселка Маркова Иркутского района, деревне Старая Ясачная Усольского района и ангарском СНТ «Нефтехимик».
Напомним, в Маркова вечером 29 декабря без света остались 147 частных жилых домов. Кроме того, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в Усольском районе и под Ангарском к утру 30 декабря попали под аварийное отключение 197 частных жилых домов.
Также, по информации спасателей, в Вихоревке 30 декабря в 16:30 жителям вернули холодную воду – накануне там без воды остались шесть жилых домов и один социальный объект.