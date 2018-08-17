|ЖКХ
|17.08.2018
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В 16 селах Аларского района насчитали 20 незаконных свалок мусора
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Аларский район, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В 16 селах Аларского района располагается более 20 несанкционированных свалок мусора. Местную власть через суд обязали очистить эти территории.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в ходе ведомственной проверки выяснилось, что администрации поселений не предпринимают никаких мер по ликвидации этих свалок. Соответствующие иски были направлены в Аларский районный суд, все они были удовлетворены.
Кроме того, выявлено, что на территории поселка Кутулик работает муниципальное предприятие по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов без соответствующей лицензии. Его сейчас по суду собираются заставить получить соответствующие документы. Также в отношении предприятия прокурор района вынес постановление о возбуждении административного производства, которое направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Иркутской области.
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