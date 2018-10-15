В Ангарске благоустраивают подходы к будущей набережной

Ангарск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске идет благоустройство подходов к будущей набережной реки Китой. Работы проходят в два этапа, в 2018 году завершается первый – это частичное благоустройство центрального подхода, бульвара Пассионариев.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, здесь уже высажены большемерные сосны, установлен бордюрный камень, отсыпана площадка под парковку. До конца октября территорию бульвара и зону парковки заасфальтируют, установят фонари, скамейки и урны.

– В 2019 году мы планируем приступить к благоустройству непосредственно спуска к воде с лестницей и установкой детских игровых зон. Также будет продолжено озеленение территории. Вдоль набережной высадят красные клены, сосны, ели, сибирские яблони, венгерскую сирень. На время проведения благоустройства для безопасности горожан подрядной организацией установлено ограждение. Кроме того, изменена схема проезда к частным домовладениям. Подъезд к домам микрорайона Старица осуществляется со стороны пересечения улицы Алешина с Ангарским проспектом, – поясняют в городской администрации.

Также в настоящее время ведется благоустройство участка прогулочно-спортивной набережной протяженностью 330 метров вдоль 30 микрорайона.

– Этот участок станет частью прогулочно-спортивной набережной, которая пройдет от Старого Китойского моста до парка ДК «Современник». Общая протяженность составит семь километров. Для удобства ангарчан рядом с этим участком со стороны улицы Космонавтов будет оборудована парковка. Также организован Индустриальный проезд вдоль 30 микрорайона с парковочной зоной. Площадка для стоянки уже отсыпана, – говорят в администрации Ангарска.