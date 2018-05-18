В Ангарске демонтируют эстраду «за 8 миллионов рублей»

Ангарск, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Подрядная организация, которая в прошлом году установила летнюю эстраду в парке 10-летия Ангарска, удовлетворит претензии администрации округа и изготовит другую сцену, трибуны для зрителей и помещение для переодевания артистов. В июне работы планируется завершить, сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказала начальник управления по капитальному строительству, ЖКХ транспорту и связи администрации Василина Шунова, несмотря на то, что подрядчик выполнил все, что предусматривало техническое задание муниципального контракта, качество было неудовлетворительным. Администрация Ангарска не приняла работы и выставила ряд замечаний. При этом учитывались и мнения жителей.

Претензионная работа велась несколько месяцев. В итоге, с подрядчиком удалось достичь договоренности о том, что сцену, трибуны и отдельно стоящее помещение он демонтирует, взамен будут установлены новые сертифицированные сооружения согласно техническому заданию.

Напомним, установка сцены стоимостью 688 тысяч рублей, трибун и помещения для артистов, входили в перечень работ по благоустройству парка в 2017 году. Также контракт предусматривал устройство новых опор, светильников, асфальтирование 7,5 тысяч квадратных метров дорожек и площадок. Общая стоимость всех этих работ составила 8,3 миллиона рублей.