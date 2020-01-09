В Ангарске намерены продолжить укреплять берег Китоя

Ангарск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске продолжат берегоукрепление набережной реки Китой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. – Руководство Ангарского городского округа предлагает продолжить укрепление берега реки Китой между поселками Старица и Кирова и довести его до 2,5 км. Это необходимо сделать для защиты от негативного воздействия реки в период весенне-летнего половодья и паводков. Эти проектные решения будут реализованы, будем совместно работать в этом направлении, – отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Напомним, набережную в Ангарске открыли в 2019 году. Она стала частью проекта по берегоукреплению реки Китой на участке около 1,2 тысячи метров. Стоимость объекта – более 350 млн рублей, из них более 270 млн выделены из федерального бюджета, около 75 млн рублей – из областного, 10,5 млн рублей – из местного. Вдоль берега проложили широкий тротуар для прогулок, по границе 30-го микрорайона уложена прорезиненная дорожка для любителей бега протяженностью 330 метров и велодорожка. СПРАВКА: Необходимость в серьёзном берегоукреплении возникла после наводнения 2001 года. Тогда паводок привел к смещению динамической оси потока реки к правому берегу по всей длине в районе поселков Кирова и Старица. Сейчас на отдельных участках береговая кромка располагается в непосредственной близости от жилых строений. Также в период паводков сохраняется угроза разрушений линий электропередач, что может привести к обесточиванию значительной части городских объектов и значительным финансовым вложениям в случае чрезвычайной ситуации. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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игорь кобзева

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