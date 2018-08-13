В Ангарске обустраивают берег реки Китой

Ангарск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Результаты берегоукрепления реки Китой оценил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка в ходе своего визита в Ангарск в рамках парламентского контроля.

Как сообщает пресс-служба ЗС, спикер отметил, что в городе никогда не было набережной, между тем она была и остается мечтой нескольких поколений ангарчан. Соответствующий наказ от жителей поступил депутатам областного парламента второго созыва и был принят в работу.

В 2017 году был завершен первый этап на пути к набережной – укрепление берега реки Китой. Сооружение было сдано на год раньше контрактных условий. Объект был включен в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2018 годы» и в муниципальную программу АГО «Благоустройство территорий на 2016-2018 годы».

Финансирование строительства велось из бюджетов трех уровней при минимальной нагрузке на муниципальную казну: из 346 миллионов рублей, вложенных в берегоукрепление, Ангарский городской округ направил всего 10 миллионов рублей. Выполненное для защиты территории населенного пункта от воздействия реки Китой в период весеннего половодья и паводков берегоукрепление одновременно позволило создать и основу для городской набережной. После завершения второго этапа берегоукрепления одна часть набережной будет прогулочной, для отдыха, другая – спортивной. Она сплошным коридором пройдет от парка ДК «Современник» до Старого моста через Китой.

Как рассказали Сергею Брилке представители администрации округа, для финансирования мероприятий по благоустройству набережной планируется привлечь средства федерального, областного и местного бюджетов, в том числе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, на благоустройство планируется направить средства по проекту «Народные инициативы» при софинансировании бюджета округа. Общий объем средств, необходимых для реализации проекта в полном объеме – около 274 млн рублей.

Как отметил спикер, устройство набережной имеет большое значение для города, и многие территории страны воспользовались именно проектом по формированию комфортной городской среды для обустройства такой зоны отдыха. Вместе с тем, акцентировал Сергей Брилка, необходимо оценить и другие участки береговой линии на предмет их разрушения из-за половодья и при необходимости выходить с инициативой их включения в государственные программы.