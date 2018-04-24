В Баяндаевском районе планируют строить полигон ТБО на месте бурятских святынь

Баяндаевский район, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Баяндаевском районе планируют строить полигон ТБО на месте древних бурятских святынь.

Как сообщают « Вести-Иркутск », сейчас в этой долине традиционно молятся шаманы. И несмотря на то, что местные власти считают это место оптимальным в плане местоположения и доступности, местное население выступает против. Люди верят, что хозяйка долины защищает тех, кто родился на этой земле.

– На горе между Люрами и Баяндаем есть место, где люди брызгают Буртэн. Бабушка у нас уважаемая, получается, – говорит шаман Матвей Мантатов.

Эта долина важна не только для верующих. Здесь находятся кладбище и памятник жертвам гражданской войны. Неподалёку православная церковь. Тут же деревенское пастбище и поля. И теперь, по замыслу местных властей, всё это скоро должен потеснить полигон бытовых отходов.

– В санитарную зону не попадают никакие объекты. У нас есть полностью вся информация в виде справок, которые нам выдало министерство природных ресурсов, геологические отчёты, говорящие о возможности использования данного участка, – говорит заместитель мэра Баяндаевского района Виталий Еликов.

Полигон разместится на площади почти 100 гектаров. Жители деревень Люры и Бохолдой опасаются, что сюда будут привозить мусор из Баяндаевского и Ольхонского районов.

– Там миллионы людей приезжают. Это будет мусор в большом количестве. Завалится этот мусорный полигон за считанные годы, – говорит житель Баяндаевского района Гаврил Токарев.

Чиновники объясняют – свалка рассчитана только на соседние посёлки и деревни. Району полигон необходим. Контролирующие органы постановили закрыть единственную свалку. По плану здесь будет современная переработка мусора, в землю попадёт только органика. Однако многие местные жители против уничтожения святынь ради полигона ТБО. И обратились в Общероссийский народный фронт.

– Всё занесено в генеральный план. В том числе и вот это святое место. Но никто даже не берёт во внимание то, что здесь всё будет уничтожено, – говорит координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович.

Полигон ещё на стадии разработки проектно-сметной документации. Районные власти говорят – соблюдена вся процедура согласования с населением. Тем временем ситуацию изучает прокуратура.