|ЖКХ
|05.04.2019
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В Байкальске приостановили деятельность управляющей компании, не имеющей лицензии
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Байкальск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Слюдянский районный суд запретил ООО «Теплоснабжение» осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами до получения соответствующей лицензии.
Как сообщает пресс-служба суда, факт незаконной работы вскрылся в ходе прокурорской проверки. Это нарушало права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Суд пришел к выводу, что требования о запрете деятельности компании, заявленные прокурором, являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.
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