В Байкальске приостановили деятельность управляющей компании, не имеющей лицензии

Байкальск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Слюдянский районный суд запретил ООО «Теплоснабжение» осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами до получения соответствующей лицензии.

Как сообщает пресс-служба суда, факт незаконной работы вскрылся в ходе прокурорской проверки. Это нарушало права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Суд пришел к выводу, что требования о запрете деятельности компании, заявленные прокурором, являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.