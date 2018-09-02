В Братске изменят правила благоустройства города

Братск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске готовятся внести изменения в правила благоустройства города. Правки уже одобрены на публичных слушаниях, сообщает пресс-служба братской мэрии.

В новой редакции документа появилась глава, которая регламентирует озеленение города, порядок создания, содержания, восстановления и охраны зеленых насаждений. К информационным конструкциям теперь относятся не только вывески, но и указатели. Ещё одно новшество – требования к площадкам для выгула домашних животных.

Сформирована и новая глава, посвященная организации на территории города пешеходных коммуникаций. В правила также вошла статья, в которой регламентируются требования к площадкам накопления твёрдых коммунальных отходов, говорят в администрации Братска.

Правила благоустройства приведены в соответствие с действующим законодательством. В этой работе были задействованы комитет ЖКХ, комитет по градостроительству, комитет промышленности и транспорта, были учтены предложения комитетов по управлению районами города и рекомендации прокуратуры.