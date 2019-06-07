В Братске на сквере «Ангарские каскады» засеяли газоны

Братск, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории сквера «Ангарские каскады» в Братске 7 июня провели гидропосев газонов на площади более 2000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» подрядчик из Усолья-Сибирского «Лидер» проводил благоустройство общественной территории на площади у ТКЦ «Братск-Арт». Здесь был реализован проект строительства сквера «Ангарские каскады». В настоящее время в рамках гарантийных обязательств подрядная организация завершает работы по исправлению недостатков и проводит озеленение территории сквера.

– В установке для гидропосева смешиваем с водой целлюлозную мульчу, удобрения, высококачественные семена. Получается смесь, которую из шланга распыляем на газон. Такой метод значительно быстрее ручного посева. Лучшая приживаемость и более скорый рост. Всего на территории сквера будет засеяно более двух тысяч квадратных метров газонов, – говорит представитель подрядной организации Георгий Черноусов.

В сквере на различных участках высаживают пять сортов многолетних трав. Жителей города просят не ходить и не ездить на велосипедах по газонам, чтобы зелень успела прорасти.