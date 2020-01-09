В Братске начали эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в воздух

Братск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство России утвердило правила создания и эксплуатации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в нескольких городах, в том числе, в Братске. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Также в перечне – Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Документ предполагает, что в этих городах с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года будет проводиться эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в воздух.

– Это необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников, – отмечается в сообщении правительства РФ.

Правилами определены принципы создания и эксплуатации системы, включая её цели, задачи и функции, полномочия оператора информационной системы, участников информационного обмена, структуру информационной системы, требования к защите информации, содержащейся в ней.

К задачам информационной системы относятся:

информационное обеспечение проведения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха, расчёта и оценки риска для здоровья человека, включая определение перечня приоритетных загрязняющих веществ, на территориях эксперимента;

консолидация информационных ресурсов в области мониторинга атмосферного воздуха;

предоставление пользователям информационной системы информации о загрязнении атмосферного воздуха.

Содержащаяся в системе информация будет размещаться на официальном сайте Росприроднадзора. Обмен информацией в рамках информационной системы и предоставление содержащейся в ней общедоступной информации пользователям будут осуществляться на безвозмездной основе.