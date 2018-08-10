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12.05.2018

В Братске планируют высадить яблони и берёзы

Братск, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году в Братске намерены высадить яблони и березы высотой 2-4 метра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пробную посадку 50 саженцев в ближайшее время проведут на территории шумозащитной полосы вдоль улицы Мечтателей Падунского района. После апробирования метода, ближе к осени, планируется высадить крупномерные деревья во всех трех районах Братска.

В этом году на снос и обрезку аварийных и переросших деревьев, в том числе по обращению граждан, предусмотрено почти 1 млн 800 тысяч рублей. Кроме этого, в Братске вновь будет проведена акция «Посади дерево», средства на ее организацию планируется привлечь за свет спонсорской помощи городских предприятий и организаций, говорят в администрации Братска.

Озеленение в этом году будет проведено в Центральном районе по улице Рябикова, 15, 17 (посадка 80 деревьев), в Падунском районе по улице Мечтателей, 23-31 (шумозащитная полоса) и по улице 25-летия Братскгэсстроя, в районе дома №39б вдоль проезжей части (живая изгородь для обеспечения безопасности жителей дома), в Правобережном районе вдоль улицы Заводская на территории общего пользования (посадка 150 деревьев).

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