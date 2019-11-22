В Братске появилась скамейка любви и примирения

Братск, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске появилось новое романтическое место для встречи влюбленных: в сквере рядом с администрацией города установили арт-объект – необычную скамейку.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, инициатор проекта, депутат городской думы Денис Шепель рассказал, что в реализации проекта ему помогали дизайнер Елена Романько и активистка Анна Малихова. Вместе они придумали, как будет выглядеть скамейка для свиданий, подобрали материалы и договорились с подрядчиком.

– Эту скамейку мы решили подарить Братску на день рождения. Хотелось, чтобы подарок был запоминающимся, ярким и, в то же время, полезным. Здесь братчане могут назначать свидания, приезжать сюда во время свадебных фотосессий и просто отдыхать в теплое время года, – сказал депутат.

Необычную скамейку назвали лавкой любви примирения. По идее автора она должна привнести в жизнь братчан взаимопонимание, любовь и покой.