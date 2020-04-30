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03.05.2020

В Братске закончили реконструкцию Мемориала Славы

Братск, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске закончили реконструкцию Мемориала Славы. Столь масштабное восстановление мемориального комплекса проведено впервые за 45 лет. Работы приняла специальная комиссия 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, реконструкция началась осенью 2019 года. Проектом были предусмотрены работы по замене букв и плит, ремонт железобетонных блоков «языков пламени», ремонт газового хозяйства, восстановление подсветки.

Реконструкция осуществлялась за счет городского бюджета, стоимость работ составила порядка 13 млн. руб. По итогам конкурсных процедур работы выполняли подрядные организации ИП Сергеев С.А. и ООО «Сантехмонтаж».

Перед подрядчиками была поставлена задача завершить реконструкцию к 75-летию Победы.

На протяжении всего периода ход реконструкции был под пристальным вниманием администрации и думы Братска, общественности, средств массовой информации.

– Невозможно переоценить значение состоявшейся реконструкции для истории нашего города, для сохранении памяти о минувшей войне. Это место преклонения братчан перед подвигом нашего народа. Реконструкции предшествовала большая, на протяжении трех лет, поисковая работа, уточнение списков погибших воинов. В ходе реконструкции на мемориале были нанесены 2922 фамилии,12 фамилий добавлено из тех, кого удалось разыскать. В фамилиях и инициалах более 300 погибших были исправлены ошибки, - отметил председатель городского Совета ветеранов Сергей Агафонов.

В ходе реконструкции был создан компьютерный шрифт, который в точности повторяет оригинальный. Надписи с именами погибших братчан были приведены в алфавитный порядок. Плиты на металлоконструкцию крепились на нержавеющие болты с антивандальными головками.

Основные итоги реконструкции и приемки работ подвел председатель комитета по градостроительству Андрей Бакшеев.

– Проведена большая кропотливая работа. Было заменено более 250 плит с фамилиями воинов. Почти тонна бронзы ушла на отливку 34 тысячи букв и знаков. Выполнены ремонт блоков «языков пламени», восстановлена подсветка. Проведена реконструкция газового хозяйства, то есть протянут новый газопровод, установлено новое оборудование. Газоснабжение мемориала обеспечивается двумя передвижными газобаллонными установками. Замечаний к работе подрядчиков, как по мемориальному комплексу, так и по газовому хозяйству, у комиссии нет. В ходе приемки обратили внимание, что некоторые буквы уже потемнели, но это естественный процесс: бронза со временем темнеет. Через некоторое время все буквы примут единый цвет, – сказал Андрей Бакшеев.

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