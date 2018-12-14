В Братске заселяют пятиэтажки по программе ликвидации аварийного жилья

Братск, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске началось заселение двух домов, построенных по программе переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 14 по 25 декабря в новые квартиры пятиэтажных домов на Набережной, 45 и Горького, 25 переедут из аварийного жилья Падунского и Правобережного районов более 130 братчан.

Как сообщила председатель комитета по градостроительству администрации города Марина Смирнова, в этих домах 45 квартир, их общая их площадь составляет почти 2200 кв. м.

Дома в газобетонном исполнении соответствуют стандартам строительства и оснащены современной системой пожарной безопасности. В домах установлены лифты. В квартирах установлены водо- и электросчетчики, сантехника, электропечи, пластиковые стеклопакеты.

Напомним, из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства, эти дома достраивала администрация города. Работы выполняла ООО «Сберидом». На эти цели из городского бюджета было направлено 42 млн. руб.

Всего Братске подлежали переселению 9,7 тысяч человек из 4 тысяч помещений общей площадью свыше 150 тыс. кв. м. Сумма финансирования программы составила свыше 5 млрд 617 млн рублей, из них 800 млн рублей это средства городского бюджета. С 2013 по 2017 годы в Братске под переселение было построено более 69 многоквартирных домов, переселено более 4 тысяч братских семей.