В Братске затягивают сроки благоустройства сквера «Ангарские каскады»

Братск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске подрядчик отстает от графика благоустройства сквера «Ангарские каскады» у ТКЦ «Братск-АРТ». Администрация не исключает, что срок исполнения проекта будет сорван.

Напомним, благоустройством этой территории занимается усольская компания «Лидер». Непосредственно работы выполняет субподрядная организация, представителем которой является Борис Айвазян. Общая стоимость составляет почти 36 млн рублей. По плану работы должны быть завершены к 1 ноября.

– По нашей оценке на сегодня работы выполнены на 40%. Полностью смонтирована ливневка, ведутся работы по устройству освещения, тротуаров, идет укладка плитки, подготовка территории к монтажу малых форм и конструкций, начаты работы по озеленению. В тоже время, действительно, есть серьезное отставание от графика, что может привести к срыву установленного срока исполнения проекта, – сказала председатель комитета по градостроительству администрации Братска Марина Смирнова.

Борис Айвазян объяснил, что отставание по ряду технических причин было допущено в самом начале исполнения работ, и делается все возможное, чтобы наверстать упущенное. Задействовать же на объекте большее количество рабочих нецелесообразно, так как некоторые виды работ невозможно выполнять одновременно.

Однако объяснения исполнителя и его заверения, что проект будет реализован в установленный срок и с должным качеством, комиссию не устроили. Борис Айвазян был предупрежден о применении к субподрядчику штрафных санкций. Также было указано на необходимость увеличить темп работ.

Кроме того, обсудив вопросы озеленения будущего сквера, комиссия рекомендовала администрации города включить на следующий год в муниципальное задание работы по поливу насаждений, а также предусмотреть меры по их сохранности.

Между тем, второй объект благоустройства в Братке – территория района Бикей – не вызвал претензий у комиссии. В настоящее время там идут работы по планировке территории, начато обустройство пешеходного тротуара, также проводится ремонт на расположенном рядом с площадкой памятнике павшим защитникам Отечества. И хотя по объективным причинам работы были начаты недавно, и на сегодня они выполнены на 24%, но идут высокими темпами и с соблюдением графика, отмечают в городской мэрии. Планируется, что после 10 октября 2018 года поступят и будут установлены малые формы, качели, карусели и так далее. До этого времени будут выполнены основные виды работ.