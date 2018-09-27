В Бурятии планируют разработать льготы на оплату вывоза мусора

Бурятия, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии намерены проработать новые льготы на оплату услуг регионального оператора по вывозу коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

С 1 января 2019 года в Бурятии, как и во всей России, начинает работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В связи с этим изменится механизм оплаты услуг по вывозу ТКО. Оплата будет рассчитываться от числа людей, проживающих на жилой площади, а не от её размера, как это происходит сегодня.

– Если кто-то раньше не платил в деревнях, то оператор начнет собирать деньги со всех. Люди столкнутся с новой реальностью, – заметил глава Бурятии Алексей Цыденов. – У нас нет никаких льгот в части оплаты вывоза мусора. Ни для многодетных, ни для приёмных семей, ни для ветеранов. Надо разобраться, какая нагрузка ложится на семью, какие меры соцподдержки мы в этом плане для этих категорий граждан будем применять.

На данный момент тариф на услугу регионального оператора находится на стадии рассмотрения в республиканской службе по тарифам. В него включены: сбор ТКО и транспортирование отходов, их сортировка и обезвреживание, захоронение на полигоне, плата за негативное воздействие ТКО на окружающую среду, строительство площадок для временного накопления мусора, мусоросортировочных станций и других объектов инфраструктуры обращения с отходами.

Окончательный размер тарифа для населения по трем зонам должен быть объявлен РСТ и опубликован в декабре 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иркутской области норматив и тариф по новой коммунальной услуге утвердят не позднее 20 декабря 2018 года. Между тем, как оказалось, претензий к новой системе больше, чем ожидалось, а условия, в который ставят бизнес, могут напрямую отразиться на кошельке населения. Эти темы подняли за тематическим круглым столом представители региональных операторов и властных структур во время Байкальского водного форума.