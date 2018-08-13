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ЖКХ
13.08.2018

В Черемхово благоустраивают городской парк

Черемхово, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В парке культуры и отдыха Черемхово продолжаются работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На эти цели в 2018 году будет направлено 4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Черемхово перечень приоритетных мероприятий по благоустройству парка был определен жителями на общественных обсуждениях. Черемховцы предложили окончить асфальтирование аллей, установить малые архитектурные формы, сделать новые ограждения.

– Парк является одним из наиболее посещаемых мест семейного отдыха черемховцев и гостей города. Площадь парка составляет 14 гектаров. От населения поступило 77 заявок с предложениями по благоустройству в 2018 году, но выделенная сумма для этих работ недостаточна. Поэтому пока было единогласно решено завершить асфальтирование всех аллей, установить удобные скамьи и урны и начать работы по установке ограждения парка со стороны частного сектора, – сообщила главный специалист по экологии отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Черемхово Альбина Голева.

Работы по благоустройству планируется завершить до 15 сентября.

В проект по благоустройству парков Черемхово наряду с еще девятью муниципалитетами Иркутской области вошел по итогам конкурсного отбора.

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