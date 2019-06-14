В Черемхово на центральной улице воссоздали таежный уголок

Черемхово, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово на пересечении улиц Ференца Патаки и Белинского появилось новое место отдыха для горожан в виде таежной инсталляции.

Участие в ее создании приняли мэр города Вадим Семенов, муниципальные служащие, директора муниципальных учреждений и депутаты городской думы, сообщает пресс-служба администрации Черемхово.

– Для меня вся территория города – это мой дом, который хочется благоустроить и сделать красивым. Данной акцией мы хотим привлечь внимание жителей города, и чтобы у них появилось желание сделать что-то подобное, – отметил Вадим Семенов.

За четыре часа на центральной улице города появилось зимовье, к которому подходит медведь. Так же были установлены лавочки и кострище. В ближайшее время в планах градоначальника установить скульптуры на улицах Маяковского, Шевченко и в поселке Шадринка.