В Черемхово выберут подрядчика для укрепления берегов Черемшанки

Черемхово, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В городе Черемхово выбирают фирму-подрядчика для укрепления берегов реки Черемшанки и ее притоков, сообщает RosTender.info.

Протяженность откосного берегового сооружения составит 8,9 км, при этом на русло реки придется 7,6 км, остальное - на два ее притока. Здесь планируют срезать грунт, сделать насыпь, укрепить русло матрацами «Рено» - конструкциями из проволочной сетки с шестиугольными ячейками, а затем провести рекультивацию земель.

В настоящее время проводится тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки на участие принимаются до 12 сентября, и в этот же день подведут итоги тендера. Стоимость берегоукрепления оценивается в 412 млн рублей, часть средств город получит из областного бюджета.

Как ожидается, работы на берегах реки завершатся к ноябрю 2022 года.