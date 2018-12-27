В Хомутово и Куде отключили электроэнергию для замены провода

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Восточные электрические сети» Иркутской электросетевой компании отключили электроэнергию для замены провода на высоковольтной линии электропередач «Хомутово-ЖК Куда», повредившегося во время холодов 25-27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго».

В работах задействовано пять бригад (32 сотрудника) и восемь единиц техники. Замена провода повысит надежность и качество электроснабжения потребителей.

Отключение произведено 28 декабря с 11:30 до 22:00 в следующих населенных пунктах:

Хомутово – улицы: Нагорная, Мичурина, Колхозная, Тимирязева;

– улицы: Нагорная, Мичурина, Колхозная, Тимирязева; Куда – улицы Луговая, Островная, пер. Островной, Кошевого, Васильева, Заречная, Июльская, Ленина, Успешная, Балышова, Горная, Раздольная, Кирилловой, Удачная, Дмитриевская, ДНТ «Весна».

Также будет произведено отключение высоковольтной линии «Хомутово-Церковь» в целях безопасного проведения работ в пролётах пересечения с линией «Хомутово-ЖК Куда». При этом будет отсутствовать электроснабжение в течение четырёх часов 28 декабря в промежуток времени с 11:30 до 22:00 в следующих населенных пунктах: п. Кантри; д. Куда: Заречная, Ленина, Новая, Нагорная, Ивановская, 70 лет Октября, Красноармейская, пер. Пионерский, пер. Родниковый, Тепличная, Дзержинского, Некрасова, Ключевая, Родниковый, Майская, Кошевого, Подгорная, Чапаева, Октября, пер. Малый, Спортивная, пер. Дружбы, Большая Александровская, Июньская, Речная.

В рамках инвестиционной программы 2019 года ОАО «ИЭСК» запланирован комплекс мероприятий по усилению и развитию электрической сети в Уриковском и Хомутовском муниципальных образованиях.

ОАО «ИЭСК» напоминает, что сети не рассчитаны на превышение гражданами мощности, разрешенной в договоре технологического присоединения. Несоблюдение договорных обязательств может привести к отключениям электроэнергии.