В двух кварталах Ангарска провели круглогодичный водопровод

Ангарск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Круглогодичный водопровод появился в 256 и 259 кварталах Ангарска в районе участков, предоставленных многодетным семьям для малоэтажной застройки.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 14 декабря проведенную работу оценил заместитель мэра Ангарска Андрей Сафронов. Он отметил, что этой территорией никто не занимался 30 лет, тогда как на ней расположены садоводства «Аэлита», «Радуга», «Сибирский садовод» и «Дружба», а также более трехсот участков для льготников. К завершению подходят проектные работы по водоснабжению, электрификации и созданию дорожной сети.

Муниципальный контракт по результатам конкурсных процедур выиграло МУП «Ангарский водоканал». Стоимость работ составила 4,2 млн. рублей. Согласно контракту в 259 квартале построена сеть водопровода диаметром 225 мм (пластиковая труба), через которую на участки подведут питьевую воду. Общая протяженность – 760 метров. На территории установили пожарный гидрант и водоразборную колонку.

– Прокладка нового участка водопровода позволила убрать старый летний водопровод диаметром 150 мм с земельных участков, предоставленных многодетным семьям для строительства домов. Его сохранили только для вышеуказанных садоводств, – пояснили в мэрии Ангарска. – Построенная система позволяет забирать питьевую воду из колонки и пожарного гидранта круглогодично.