Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск обустроят пешеходную аллею от Театра кукол до 130 квартала. Идет второй этап благоустройства «Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора».

Как сообщает пресс-служба мэрии, на объекте пока ведут подготовительные работы. Об этом на выездном совещании главе города Дмитрию Бердникову доложила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства Марина Шевела.

– Продолжится мощение тротуарной плиткой, установят 40 скамеек и 40 урн, четыре новые беседки. Для безопасности иркутян дополнительно установят еще 26 камер видеонаблюдения. Кроме того, появятся информационные стенды с историческими справками о территории комплекса и об известных иркутянах, – говорится в сообщении.

Дмитрий Бердников отметил, что благоустраивать начали не только общественные пространства, но и дворы. Сейчас работы идут на 50 придомовых территориях по всему Иркутску.

Также мэр вместе с общественниками проверил ход работ во дворах на улице Байкальская, 300-314 и по адресу Сибирская, 23.

– Всего в этом году мы планируем обустроить порядка 230 дворов, из них комплексно – 79. Там будут установлены детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, сделано освещение, озеленение. Все работы идут в тесном взаимодействии с жителями домов. Именно собственники решают, какой будет их придомовая территория. На Байкальской жильцы проголосовали за новую дорогу, парковку и обрезку сухих деревьев. Все их пожелания учтены в работе. Жители участвуют во всех этапах благоустройства: начиная от выбора пространств и дворов и заканчивая контролем качества работ, – добавил Дмитрий Бердников.

По словам представителя подрядной организации, сейчас во дворе укладывают новый асфальт, устанавливают бордюры и систему водоотведения. Также заменят опоры освещения, поставят лавочки и урны. Вход в каждый подъезд будет оборудован пандусами. Завершить ремонт планируется уже в начале июля.

На улице Сибирская в рамках благоустройства обновят более 200 квадратных метров асфальта, обустроят тротуары и лестницы. По программе «Народные инициативы» на месте, где раньше находились незаконные нестационарные торговые объекты, появится сквер для жителей микрорайона.

Напомним, что в 2019 году планируется благоустроить 18 общественных пространств, 15 из них в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».