В Иркутске 5 января без света осталась часть Свердловского района

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 января в 12:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в Свердловском районе города. Под отключения попали дома в районе улиц Театральная, Захарова, Мухиной. Сообщение об этом размещено на странице «Иркутской электросетевой компании».

Бригада «Южных электрических сетей» направлена для определения и устранения места повреждения. Ориентировочно, электроснабжение восстановят к 15:00.