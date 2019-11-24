В Иркутске без света осталась часть жителей Свердловского округа

Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске произошло аварийное отключение электричества в Свердловском округе.

Как сообщается на странице «Иркутской электросетевой компании» в соцестях, в 13:47 под отключения попали улицы 2-я Железнодорожная, Касьянова, Кайская, Румянцева, Шмидта, Гоголя. Бригада «Южных электрических сетей» направлена для определения и устранения причин отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 18:00.

Электроснабжение части потребителей восстановлено в 14.44.

Напомним, это далеко не первое аварийное отключение электричества за последнее время. По данным специалистов «Иркутской электросетевой компании», за прошедшую неделю в Иркутске наиболее частой причиной отключения стало механическое повреждение кабельных линии при проведении земельных работ третьими лицами.

Также в числе наиболее частых причин: погодные условия (снег, ветер, метель, низкие температуры) и превышение нагрузки потребителями.

Последняя причина все более актуальна, отмечают специалисты, поскольку Иркутск и Иркутский район продолжают расти и развиваться. В ближайшие три-пять лет плановые отключения в районах интенсивного жилищного строительства и развивающейся частной жилой застройки Иркутска и пригородов неизбежны. Ситуация стабилизируется, когда рост потребления снизится до одного-трех процентов в год. Только после этого отпадет необходимость в повышении пропускной способности электрических сетей.

Для устранения разных аварийных ситуаций требуется разное время. При поступлении информации об отключении оборудования, к месту направляется оперативно-выездная бригада, ее задача найти и устранить причину отключения. В случае невозможности самостоятельного устранения причины отключения привлекаются другие службы.

Может сформироваться впечатление, что количество отключений увеличилось, отмечают специалисты, но на самом деле в ноябре зафиксировано среднестатистическое количество отключений.