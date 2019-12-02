В Иркутске до конца года закончится капремонт 20 домов в Октябрьском округе

Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов жилья в Иркутске на 2013-2021 годы» на территории Октябрьского округа Иркутска отремонтировали 11 многоквартирных домов. В планах до конца года завершение ремонтных работ еще на девяти объектах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, по этой программе возможно провести работы по капитальному ремонту кровли, утеплению торцов дома, ремонту межпанельных швов, капитальному ремонту элеваторного узла и прочее. На эти цели из бюджета города выделяется 70% от стоимости работ, 30% оплачивают сами собственники. В текущем году выборочный капитальный ремонт проводится в 20 многоквартирных жилых домах Октябрьского округа на общую сумму 40,4 миллиона рублей, из них 28,3 миллиона рублей – средства бюджета города и 12,7 миллиона рублей – средства собственников домов.

– Программа успешно зарекомендовала себя у жителей округа. Участие в ней позволяет не дожидаться долгой очереди на ремонт в рамках региональной программы по капитальному ремонту жилых домов. Все, что нужно от собственников, – это принять коллективное решение о проведении капитального ремонта многоквартирного дома и выделении денежных средств из фонда дома на проведение работ. Далее утвердить перечень и объемы этих работ. Весь процесс выполнения капитального ремонта контролируют сами собственники, председатели советов домов. Приемка работ также осуществляется специалистами отдела жилищного хозяйства комитета по управлению округом совместно с собственниками дома или советом дома, – пояснил глава округа Владимир Преловский.

С момента реализации муниципальной программы на территории Октябрьского округа Иркутска выборочный капитальных ремонт провели в 40 многоквартирных домах.