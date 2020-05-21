В Иркутске городские фонтаны заработают 23 мая

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске городские фонтаны запустят 23 мая. Об этом сообщил начальник технического отдела МКУ «Городская среда» Алексей Жилкин, пишет пресс-служба администрации города.

Алексей Жилкин напомним, что весной прошла подготовка фонтанов к летнему сезону. Специалисты очищали чаши, обследовали целостность гидроизоляции, проводили монтаж и испытания насосного оборудования.

– На данный момент оборудование установлено уже на всех фонтанах. В этом году иркутян будут радовать 11 городских фонтанов – около стадиона «Труд», на площади 50-летия образования СССР вблизи кинотеатра «Баргузин», фонтаны, расположенные на площади Конституции, бульваре Постышева, в сквере имени Кирова, на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина и другие, – отметил Алексей Жилкин.

Напомним, что городские фонтаны традиционно подготовили к запуску с 1 мая, но в связи с действием ограничительных мер и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, было принято решение запустить фонтаны позже обычного срока.