В Иркутске готовятся выключить отопление 13 мая

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Отопительный сезон в Иркутске планируют завершить 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Дмитрия Анчутина.

Он подчеркнул, что согласно постановлению правительства отопительный период заканчивается при условии наступления среднесуточной температуры воздуха на улице выше +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд. В связи с погодными условиями срок окончания отопительного периода может быть изменен.

Если у жителей возникает необходимость отключения отопления раньше срока окончания отопительного периода, то собственники жилого помещения вправе отключить систему отопления по общему решению. Для этого необходимо направить общее решение собственников, оформленное в виде протокола, в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК. После принятия такого решения УК, ТСЖ, ЖСК направляют соответствующее уведомление в ООО «Иркутскэнергосбыт» и отключают систему отопления в МКД.

По вопросам работы УК, ТСЖ, ЖСК жителям необходимо обратиться в отдел жилищного хозяйства комитетов по управлению округами администрации города Иркутска по следующим контактным телефонам:

Октябрьский округ: 8 (3952) 52-03-17, 52-02-45, 52-02-48.

Правобережный округ: 8 (3952) 52-03-83, 52-03-84.

Свердловский округ: 8 (3952) 52-03-51, 52-03-57.

Ленинский округ: 8 (3952) 52-02-23, 52-03-38, 52-03-39, 52-03-45.

Контактные телефоны крупных управляющих компаний: Западное, Южное, Северное УЖКС: 8 (3952) 500-100, Восточное УЖКС: 8 (3952) 235-235.