|ЖКХ
|27.04.2020
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В Иркутске готовятся выключить отопление 13 мая
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Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Отопительный сезон в Иркутске планируют завершить 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Дмитрия Анчутина.
Он подчеркнул, что согласно постановлению правительства отопительный период заканчивается при условии наступления среднесуточной температуры воздуха на улице выше +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд. В связи с погодными условиями срок окончания отопительного периода может быть изменен.
Если у жителей возникает необходимость отключения отопления раньше срока окончания отопительного периода, то собственники жилого помещения вправе отключить систему отопления по общему решению. Для этого необходимо направить общее решение собственников, оформленное в виде протокола, в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК. После принятия такого решения УК, ТСЖ, ЖСК направляют соответствующее уведомление в ООО «Иркутскэнергосбыт» и отключают систему отопления в МКД.
По вопросам работы УК, ТСЖ, ЖСК жителям необходимо обратиться в отдел жилищного хозяйства комитетов по управлению округами администрации города Иркутска по следующим контактным телефонам: