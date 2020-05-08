ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
ЖКХ
08.05.2020

Мэрия: в Иркутске ликвидировано более 120 несанкционированных свалок

Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  В рамках месячника по санитарной очистке, благоустройству, озеленению города с 1 по 30 апреля на территории Иркутска ликвидировано 123 несанкционированных свалки, на полигон ТБО вывезено около трех тысяч тонн различного мусора, сообщает пресс-служба администрации города.

– Ежегодно в апреле выполняется целый комплекс мероприятий по приведению города в порядок. Традиционно в них участвуют сотрудники различных предприятий, учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели, члены садоводческих кооперативов, на субботники выходят активные горожане. В этом году уборка города проходила в особых условиях, связанных с угрозой распространения коронавируса. И если раньше, например, в Свердловском округе в мероприятиях по уборке территорий участвовали более 25 тысяч человек, то в этом году были привлечены около 500. В основном это представители муниципальных и подрядных организаций, управляющих компаний, сотрудники администрации. Однако запланированные мероприятия во всех округах Иркутска выполнены фактически в полном объеме, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

В рамках саночистки проводили работу по уборке придомовых, бесхозных и общественных территорий, по очистке от мусора газонов, лотков, тротуаров, заездов, выполняли мойку остановок общественного транспорта и дорожных ограждений, покраску малых архитектурных форм, а также очищали от визуального мусора, размещенного на заборах, опорах, фасадов домов и других сооружений. Производили ямочный ремонт магистральных улиц.

Работы по приведению города в порядок продолжаются в штатном режиме. Напомним, общегородской субботник перенесли на 23 мая при условии снятия режима самоизоляции.

Тэги:
 
Другие новости раздела «ЖКХ»:
Мэрия: в Иркутске ликвидировано более 120 несанкционированных свалок08.05.2020
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  В рамках месячника по санитарной очистке, благоустройству, озеленению города с 1 по 30 апреля на территории Иркутска ликвидировано 123 несанкционированных свалки, на полигон ТБО вывезено около трех тысяч тонн различного мусора, сообщает пресс-служба администрации города.
В Ленинском районе Иркутска с 4 по 6 июня отключат холодную воду08.05.2020
-4-6-
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В части Ленинского района Иркутска с 22:00 4 июня до 16:00 6 июня будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Братске из-за погодных условий продлен отопительный сезон08.05.2020
2020-05-08-04-49-03
Братск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске из-за погодных условий продлен отопительный сезон. Он был завершен 29 апреля, однако с 7 мая объекты вновь стали подключать к теплу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Более 50% муниципалитетов Приангарья заключили контракты на отлов и содержание бездомных животных07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 50% муниципалитетов Приангарья заключили контракты на отлов и содержание бездомных животных. Остальные муниципальные образования проводят конкурсные процедуры. Об этом сообщает Служба ветеринарии региона.
В Иркутске продолжается дезинфекция и мытье улиц07.05.2020
Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в Иркутске дезинфицируют и моют улицы, подземные пешеходные переходы, остановочные павильоны, тротуары и лавочки. Работы проводятся, начиная с 1 мая, в вечернее и ночное время, сообщает пресс-служба мэрии.
Общественные пространства Иркутска планируют благоустроить до 1 сентября07.05.2020
-1-
Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Благоустройство дворов в Иркутске должно завершиться к 15 августа, общественных территорий – к 1 сентября 2020 года, заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев 6 мая на селекторном совещании с властями города. Речь идет о площадках, которые обустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
На въезде в Ленинский округ Иркутска установлена новая стела с барельефом Владимира Ленина06.05.2020
2020-05-06-09-58-33
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На въезде в Ленинский округ Иркутска к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина и 75-летию Великой Победы установлена новая стела с барельефом «вождя мирового пролетариата».
В Братске закончили реконструкцию Мемориала Славы03.05.2020
2020-05-03-04-11-47
Братск, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске закончили реконструкцию Мемориала Славы. Столь масштабное восстановление мемориального комплекса проведено впервые за 45 лет. Работы приняла специальная комиссия 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.
В Усолье-Сибирском в 2020 году благоустроят мемориал генералу Николаю Ватутину02.05.2020
Усолье-Сибирское, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском будет благоустроен мемориал генералу Николаю Ватутину. С обелиска и начинается городская улица, прилегающая к Московскому тракту. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Иркутяне могут самостоятельно принять решение об отключении теплоснабжения02.05.2020
2020-05-02-06-39-20
Иркутск, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В администрацию Иркутска поступают заявки на досрочное отключение отопления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Из-за режима самоизоляции фонтаны в Иркутске запустят позже обычного30.04.2020
2020-04-30-05-47-56
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с продлением режима самоизоляции фонтаны в Иркутске запустят позже обычного срока.
В Иркутске от вредителей обработают более 40 тысяч деревьев и кустарников30.04.2020
-40-
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске более 40 тысяч зеленых насаждений обработают от вредителей, в том числе горностаевой моли.
В Шелехове подрядчик получил деньги за непроверенное газовое оборудование в многоквартирных домах29.04.2020
Шелехов, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура в Шелехове обратилась в суд с требованием понудить компанию, с которой местная администрация заключила соглашение, обследовать газовое оборудование в 47 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Иркутской области выберут подрядчика, который проведет реконструкцию Мемориала жертв политических репрессий29.04.2020
2020-04-28-10-33-36
Иркутский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Подрядчика, который проведёт реконструкцию Мемориала жертв политических репрессий, определят в ходе конкурсной процедуры. Компании необходимо будет провести работы в наступающем строительном сезоне и завершить их в октябре. Об этом сообщил руководитель Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.
Администрация Качуга собиралась благоустроить двор аварийного многоквартирного дома, подлежащего сносу28.04.2020
Качугский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура потребовала от администрации Качугского городского поселения устранить нарушения в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Местные власти намеревались благоустроить двор дома, подлежащего сносу.
В Иркутской области предлагают разработать программу развития энергетики до 2035 года28.04.2020
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области необходимо разработать программу развития энергетики региона до 2035 года. С такой инициативой выступили местные ученые и их поддержали представители МинЖКХ Приангарья.
В Приангарье ликвидируют АО «Коммунальные инженерные системы», находящееся в областной собственности28.04.2020
2020-04-27-10-10-02
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области принято решение о ликвидации АО «Коммунальные инженерные системы». 100% акций предприятия принадлежат региональному министерству имущественных отношений. Однако курирует его МинЖКХ.
В Иркутске готовятся выключить отопление 13 мая27.04.2020
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Отопительный сезон в Иркутске планируют завершить 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Дмитрия Анчутина.
Комитет по собственности ЗС Приангарья выступил против усреднения тарифов на электроэнергию в России27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области подготовил обращение в связи с инициативой по усреднению тарифов на электроэнергию в России.
Прокуратура заявила о необходимости реконструкции КОСов Иркутска левого берега27.04.2020
2020-04-27-02-57-43
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская природоохранная прокуратура направила в адрес администрации Иркутска представление о необходимости реконструировать левобережные канализационные очистные сооружения областного центра. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Штраф за незаконную свалку получил ИрГАУ имени Ежевского27.04.2020
Иркутский район, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мировой суд оштрафовал Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского за незаконную свалку в Иркутском района на 200 тысяч рублей.
Общегородской субботник в Иркутске перенесли на 23 мая27.04.2020
-23-
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Общегородской субботник в Иркутске предварительно перенесли на 23 мая. Такое решение принято из-за введенного на территории города режима самоизоляции в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.
На набережной Ушаковки в Иркутске построят скейтпарк и площадку для фестивалей26.04.2020
2020-04-26-10-25-06
Иркутск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Работы по благоустройству набережной реки Ушаковка должны быть выполнены к 1 сентября. Такую задачу поставил 26 апреля в ходе рабочей поездки по Иркутску исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Праздничное оформление Иркутска ко Дню Победы планируют завершить до 1 мая26.04.2020
-1-
Иркутск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Работы по праздничному оформлению города Иркутска к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов планируют завершить к 1 мая.
В Иркутске на улице Коммунаров убрали незаконную свалку24.04.2020
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутской области обнаружила на земельном участке по ул. Коммунаров в Иркутске несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов.
Холодную воду отключат в части Правобережного округа Иркутска24.04.2020
2020-04-24-07-28-18
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Для планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации в части Правобережного округа Иркутска будет отключено холодное водоснабжение.
В Иркутске приводят в порядок муниципальные кладбища24.04.2020
2020-04-24-04-24-42
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии дня поминовения на муниципальных кладбищах Иркутска проводятся работы по уборке и вывозу мусора.
Аварию на электросетях в Октябрьском округе Иркутске устранили почти за восемь часов23.04.2020
2020-04-23-08-45-21
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Электроснабжение Октябрьского округа Иркутска, которое было отключено утром 23 апреля, восстановили. Об этом сообщается на страницах в соцсетях «Иркутскэнергосбыта».
Канализационные сети ЖК «Патриот» предложили передать на содержание иркутскому «Водоканалу»23.04.2020
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос передачи канализационных сетей ЖК «Патриот» на содержание и обслуживание МУП «Водоканал города Иркутска» обсудили на заседании постоянной комиссии думы по ЖКХ и транспорту 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Октябрьский район Иркутска попал под аварийное отключение света23.04.2020
2020-04-23-02-11-37
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Октябрьском округе Иркутска утром 23 апреля из-за аварии отключили свет. Об этом сообщается на страницах «Иркутскэнергосбыта» в соцсетях.
Противоклещевая обработка проводится в Иркутске22.04.2020
2020-04-22-09-16-47
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске проводится противоклещевая обработка территорий общего пользования – рощ, парков, зон отдыха, скверов, а также городских кладбищ. Всего будет обработано 38 территорий общей площадью около 600 гектаров.
«Иркутская энергосбытовая компания» – о способах получения информации о плановых и аварийных отключениях22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутскэнергосбыт» напоминает своим клиентам о том, что всю информацию о плановых и аварийных отключениях электрической и тепловой энергии они могут получать оперативно на сайте компании и в социальных сетях.
Фонтаны готовят к лету в Иркутске22.04.2020
2020-04-21-18-18-00
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ведется подготовка фонтанов к лету. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра со ссылкой на начальника технического отдела МКУ «Городская среда» Алексея Жилкина.
В иркутском поселке Горького в ночь на 21 апреля случилась коммунальная авария21.04.2020
-21-
Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском поселке Горького в ночь на 21 апреля произошла авария на сетях канализации – была повреждена напорная труба Д1200. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат ЗС Иркутской области Антон Красноштанов.
«Иркутская энергосбытовая компания» напоминает об онлайн-способах передачи показаний20.04.2020
2020-04-20-10-23-52
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» напоминает, что при наличии индивидуальных приборов учета необходимо передавать показания в ресурсоснабжающую организацию до 25 числа текущего месяца.
Читать все новости раздела «ЖКХ»
Новости ЖКХ
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске