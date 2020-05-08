Мэрия: в Иркутске ликвидировано более 120 несанкционированных свалок

Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках месячника по санитарной очистке, благоустройству, озеленению города с 1 по 30 апреля на территории Иркутска ликвидировано 123 несанкционированных свалки, на полигон ТБО вывезено около трех тысяч тонн различного мусора, сообщает пресс-служба администрации города.

– Ежегодно в апреле выполняется целый комплекс мероприятий по приведению города в порядок. Традиционно в них участвуют сотрудники различных предприятий, учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели, члены садоводческих кооперативов, на субботники выходят активные горожане. В этом году уборка города проходила в особых условиях, связанных с угрозой распространения коронавируса. И если раньше, например, в Свердловском округе в мероприятиях по уборке территорий участвовали более 25 тысяч человек, то в этом году были привлечены около 500. В основном это представители муниципальных и подрядных организаций, управляющих компаний, сотрудники администрации. Однако запланированные мероприятия во всех округах Иркутска выполнены фактически в полном объеме, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

В рамках саночистки проводили работу по уборке придомовых, бесхозных и общественных территорий, по очистке от мусора газонов, лотков, тротуаров, заездов, выполняли мойку остановок общественного транспорта и дорожных ограждений, покраску малых архитектурных форм, а также очищали от визуального мусора, размещенного на заборах, опорах, фасадов домов и других сооружений. Производили ямочный ремонт магистральных улиц.

Работы по приведению города в порядок продолжаются в штатном режиме. Напомним, общегородской субботник перенесли на 23 мая при условии снятия режима самоизоляции.