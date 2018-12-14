В Иркутске ликвидируют стихийные горки

Иркутск, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники ГИБДД совместно с коммунальными службами ликвидируют стихийные горки. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Стихийные горки засыпают песко-соляной смесью. Кроме этого, для повторного снежного наката и организации места массового катания вблизи проезжей части установили железобетонные блоки.

Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области призывают взрослых пресекать подобные опасные катания, проводить с детьми профилактические беседы на тему возможных последствий детских забав.

Информацию о местонахождении стихийных горок можно сообщать по телефонам территориальных отделов полиции, а также «02», «102» (с мобильного телефона).