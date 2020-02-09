Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске может появиться памятник писателю Антону Чехову. Проект «Поздороваться с Чеховым» презентовали на сессии соучаствующего проектирования жители домов на улицах Карла Маркса, Чехова и Володарского. Обустройство сквера начнется в 2020 году и плавно перейдет на 2021.

– В 2019 году мы вошли в проект «Народные инициативы» с предложением сделать сквер под названием «Поздороваться с Чеховым». Еще летом мы собрались с жильцами соседних домов и придумали, как должна выглядеть эта территория. В центре будет скульптура Антона Павловича [Чехова] с рукой, вытянутой вперед для рукопожатия. Жители или гости города, проходя мимо, смогут запросто поздороваться с писателем или сделать с ним памятное фото, – представили свой проект инициативные жители.

На 2020 год запланирована только часть благоустройства. В 2021 работа продолжится, но уже в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».



Рядом будет сделана благоустроенная зеленая зона с лавочками и мощеными дорожками. По бокам установят стенды, на которых будут нанесены факты из биографии Антона Чехова, цитаты из его произведений и меткие выражения. Особый акцент общественники сделали на том, что вся информация должна быть видна даже слабовидящим.

Так в Иркутске должно появиться пространство не только для отдыха, но и для образования и расширения кругозора.