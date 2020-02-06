В Иркутске на бульваре Рябикова предлагают установить стелу и фонтан

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Синюшина гора на бульваре Рябикова предлагают установить стелу как символ «трудовой доблести» района, а также фонтан необычной формы. Инициативу 5 февраля на сессии соучаствующего проектирования общественных пространств в Свердловском округе Иркутска на 2021 год озвучил депутат гордумы Андрей Лабыгин.

– Микрорайон по своей «трудовой доблести» может быть сопоставим со Вторым Иркутском. «Синюшка» строилась благодаря радиозаводу, масложиркомбинату и иркутской ТЭЦ, потому надо бы установить какую-то стелу для самоидентификации района, – сказал депутат.

Изначально на Синюшке для благоустройства была предложена территория запущенного сквера между четырьмя домами – 4,5,6 и 15а. Эта земля неразграничена, потому город её содержать сейчас не может, поскольку участком распоряжается областное Минимущества. По мнению местных жителей, здесь необходимо обновить существующую тропиночную сеть, провести деликатное освещение, привести в порядок зелёные насаждения. Также здесь расположена спортивная площадка, её нужно отремонтировать, но остальные зоны – детские площадки, воркауты – разместить на удалении от домов, чтобы снизить уровень шума.

Эти работы, говорит Андрей Лабыгин, необходимы на первом этапе. А вот затем предлагается более амбициозные планы – благоустройство зоны отдыха на бульваре Рябикова.

– У нас от бульвара одно лишь название, а бульвар всё-таки предполагает некую променадную зону. Потому родилось предложение осовременить территорию от ТРЦ «Ручей» до здания бывшего кинотеатра «Орион». А внизу в сквере можно установить фонтан какой-нибудь необычной формы. «Синюшка» достаточно удалена от центра города, местным жителям нужно какое-нибудь место, где они могли бы проводить свой досуг, – сказал Андрей Лабыгин.