В Иркутске на острове Конный установят детский городок с качелями, горками и лабиринтом

Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Этим летом на острове Конный в Иркутске появится современная детская площадка, а территория вокруг нее будет благоустроена. В настоящее время администрация города выбирает подрядчика для проведения работ, итоги электронного аукциона станут известны 6 июня.

На приобретение и установку оборудования для детской площадки планируется потратить 1 944 356,30 рублей из бюджета Иркутска. Согласно аукционной документации, детский городок будет состоять из двух отдельно стоящих металлических башен с закрепленными на них игровыми элементами - платформой, вертикальными и наклонными лазами, лестницей, канатом и двумя горками. Рядом будут установлены качели четырех разных видов, лабиринт, карусель и беговой барабан.



Работы по установке игрового комплекса и благоустройству территории детской площадки на острове Конный должны быть завершены в течение 30 дней с момента подписания контракта.