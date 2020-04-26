|ЖКХ
|24.04.2020
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В Иркутске на улице Коммунаров убрали незаконную свалку
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Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутской области обнаружила на земельном участке по ул. Коммунаров в Иркутске несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления обязаны принимать необходимые меры по предупреждению и установлению негативного физического воздействия на окружающую среду в границах поселения.
Главе комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска было внесено представление. Требования прокурора удовлетворены, несанкционированная свалка ликвидирована.
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