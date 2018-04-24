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24.04.2018

В Иркутске началась противоклещевая обработка

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проходит противоклещевая обработка территорий общего пользования – рощ, парков, зон отдыха, а также городских кладбищ.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, всего будет обработано 19 территорий в зеленых зонах общей площадью около 500 гектаров. Об этом рассказала начальник отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства Марина Шевела. Она отметила, что одним из важнейших условий эффективной противоклещевой обработки является предварительная расчистка обрабатываемой территории. В связи с этим обработка проводится после окончания месячника по санитарной очистке и проведения общегородского субботника.

– До конца текущей недели будут обработаны городские территории – остров Юность, парки, рощи и участки городского леса. Сроки обработки и приоритетные участки, с учетом аналитики прошлого года, определяются на основании рекомендаций выданных Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, – подчеркнула Марина Шевела.

По информации директора подрядной организации Татьяны Антонива, в работах задействовано четыре бригады специалистов. Обработка открытых территорий проводится после полного схода снега в сухую безветренную погоду при прогнозе отсутствия дождя на ближайшие дни. Тотальное уничтожение клещей происходит за три дня после обработки.

– В профилактических целях противоклещевая обработка проводится ежегодно. Используемый в работе препарат действует исключительно на клещей и абсолютно безвреден для людей и животных, – отметила директор предприятия.

Кроме того, в Иркутске будут обработаны более 30 тысяч деревьев и кустарников от вредителей, в том числе горностаевой моли. К работам планируется приступить во второй декаде мая, они будут проводиться в парках, скверах, на магистральных улицах. Второй этап обработки запланирован на начало июня.

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