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25.05.2018

В Иркутске началась подготовка к новому отопительному сезону

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске началась работа по подготовке к новому отопительному периоду.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщил заместитель председателя комитета – начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Дмитрий Анчутин.

– Сейчас ресурсоснабжающими организациями ведутся мероприятия по испытанию трубопроводов на прочность и герметичность. Управляющие компании приступили к выполнению мероприятий по подготовке индивидуальных тепловых пунктов и предъявлению их единой теплоснабжающей организации, – отметил Дмитрий Анчутин.

Он также подчеркнул, что отопительный сезон прошел без чрезвычайных происшествий и длительных отключений за этот период не зафиксировано.

Как сообщил начальник департамента, теплоснабжение города осуществляется от Ново-Иркутской ТЭЦ и 36 котельных малой мощности, расположенных в разных районах города. В период подготовки к прошлому отопительному периоду 2017-2018 года на теплоисточниках был сформирован нормативный запас топлива, проведены мероприятия по планово-предупредительному ремонту оборудования теплоисточников. Опасения вызывали подготовка котельных в поселке Жилкино и микрорайоне Зеленый. В сентябре котельная в Жилкино была запущена силами МУП «ТЭСИ», все потребители котельной были своевременно подключены к системе теплоснабжения. В Зеленом были проведены аварийно-восстановительные работы и жилые дома также были своевременно подключены.

По словам директора АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» Дениса Днепровского на сегодняшний день в Иркутске управляющими организациями отключены все жилые дома. Тепловые пункты и сети переведены в летний режим работы. После этого проводятся гидравлические испытания городских систем отопления. Испытания проходят поэтапно, согласно графику, который составляется ресурсоснабжающими организациями.

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