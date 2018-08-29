В Иркутске начали благоустраивать Иерусалимскую гору

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проходит первый этап благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ход и качество благоустройства проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников совместно с представителями религиозных конфессий, историками, археологами, общественными организациями.

– Мы уделяем особое внимание этой территории. Это не просто формальное благоустройство, а масштабная работа, которая имеет глубокий смысл. Иерусалимский парк должен стать не только комфортным местом отдыха, но и хранить память об истории Иркутска, поэтому еще в прошлом году проект благоустройства обсуждали при активном участии религиозных конфессий нашего города. Кроме того, представители конфессий подключены к работе по этому объекту, в том числе к благоустройству, – отметил глава города.

Как рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова, реконструкция Иерусалимского кладбища будет проведена в три этапа. В 2018-ом году в рамках первого этапа отремонтируют входную и центральную площади, аллею памяти.

– Это территория кладбища, и все работы согласованы с археологами. Реконструкция не предусматривает возведения каких-либо масштабных объектов, будут только малые архитектурные формы. Предусмотрено мощение площади тротуарной плиткой, устройство цветников, – рассказала Елена Федорова.

На территории «Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» будут обустроены зоны отдыха, установлены скамейки, диваны, урны и уличные светильники. Кроме того, будут размещены интерактивные и информационные стенды с историей Иерусалимского кладбища и биографией известных людей.

Второй и третий этап благоустройства территории предполагает создание дорожно-тропиночной сети между входными группами вдоль улицы Байкальской и связи главной аллеи с центральной площадью, а также реконструкцию основного ограждения парка. Границы второго этапа благоустройства будут определены в 2019 году.

Напомним, во время работ по подготовке к благоустройству Иерусалимского мемориального комплекса обнаружили захоронение сподвижника мореплавателя Григория Шелихова. Находка датируется примерно 1798 годом. Кстати, концепция благоустройства «Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» рассчитана на три года.