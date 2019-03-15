В Иркутске начали откачивать воду из ливнеприёмников

Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 марта во время дождя начали откачивать воду из ливнеприёмников. Об этом сообщается на странице «Иркутскавтодора» в соцсети «Фейсбук».

Отметим, в Иркутске 15 марта впервые в этом году прошёл дождь. Чтобы избежать подтопления дорог, на городские магистрали выпусти четыре машины для откачки воды.

Задача дорожников заключалась в первую очередь в том, чтобы обеспечить беспрепятственное движение автомобилистов, – поясняют на предприятии.

В «Иркутскавтодоре» говорят, что наиболее напряженная ситуация сложилась в Ленинском и Правобережном округах.

Напомним, 14 марта в Иркутске прошёл снегопад. Дороги в это время убирали 48 единиц техники и 350 человек. Помимо очистки дорог областного центра, под уборку попали тротуары, пешеходные зоны и остановочные пункты.