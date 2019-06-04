Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начались работы по благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В этом году планируется отремонтировать более 200 дворов, 44 из них – в Октябрьском округе. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский во время выезда на объекты, где ведется благоустройство, пишет пресс-служба администрации Иркутска.

– По поручению мэра работы по благоустройству во дворах начались намного раньше. У нас очень короткий строительный сезон и поэтому нужно уложиться в сроки, – подчеркнул Владимир Преловский. – При комплексном благоустройстве мы полностью меняем асфальтовое покрытие во дворе, обустраиваем тротуары, проводим освещение. В зависимости от пожеланий жителей устанавливаем детские и спортивные площадки, места для выгула собак, лавочки, урны.

Работы по благоустройству ведутся по улице Байкальская, 300-314. Там планируется устройство асфальтового покрытия, тротуаров, водоотведения, установка бордюрного камня, оборудование парковочных карманов. Кроме того, во дворе будут установлены ограждения, отремонтированы лестницы с поручнями, заменены опоры освещения, появятся лавочки и урны, также специалисты проведут формовочную обрезку деревьев.

Также масштабные ремонтные работы ведутся на улице Сибирская, 23. Там будет отремонтирован внутриквартальный проезд, в рамках благоустройства обновлено более 200 квадратных метров асфальтового покрытия, обустроены тротуары, лестницы. Также на территории будет реализован проект в рамках программы «Народные инициативы». На месте, где раньше находились незаконные нестационарные торговые объекты, появится сквер для жителей микрорайона.