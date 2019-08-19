В Иркутске обустраивают сквер «Южный»

Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске приступили к обустройству сквера «Южный», который находится в границах домов №8, 8А и 10 микрорайона Юбилейный. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы идут в рамках проекта «Народные инициативы» и должны закончиться до конца октября.

– Подрядчики приступили к подготовке площадки под благоустройство – корчуют старые пни и деревья. Далее будут выполнены санитарная и формовочная обрезки зеленых насаждений. В планах устройство пешеходных дорожек и лестниц, обустройство спортивного корта и места для отдыха, монтаж наружного освещения. Также предусмотрена площадка для размещения зимней горки. По просьбе жителей на территории сквера оборудуют место для выгула собак, – пояснил глава комитета по управлению Свердловским округом администрации Иркутска Антон Медко.