|ЖКХ
|14.06.2019
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В Иркутске от вредителей обработали более 30 тысяч деревьев
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Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Зелёные насаждения вдоль магистральных улиц Иркутска, а также в парках и скверах обработаны против вредителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Специалисты МУП «Горзеленхоз» и МКУ «Городская среда» ежедневно проводят мониторинг обработанных деревьев, а также пораженных зеленых насаждений.
– Всего в городе обработано более 30 тысяч деревьев. Первичная обработка проводилась в начале мая, сейчас идет повторная. Накануне бригады выезжали на центральные и магистральные улицы, в частности на Марата, Фурье, Литвинова, а также Маяковского, бульвар Рябикова и другие,– рассказала начальник департамента городской среды Марина Шевела. – Сейчас специалисты отрабатывают очаги точечно, на внутридворовые территории выезжают по заявкам жителей.
В администрации Иркутска говорят, что деревья и кустарники при хороших погодных условиях обрабатываются в позднее вечернее время или ранние утренние часы.
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