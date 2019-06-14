В Иркутске от вредителей обработали более 30 тысяч деревьев

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Зелёные насаждения вдоль магистральных улиц Иркутска, а также в парках и скверах обработаны против вредителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты МУП «Горзеленхоз» и МКУ «Городская среда» ежедневно проводят мониторинг обработанных деревьев, а также пораженных зеленых насаждений.

– Всего в городе обработано более 30 тысяч деревьев. Первичная обработка проводилась в начале мая, сейчас идет повторная. Накануне бригады выезжали на центральные и магистральные улицы, в частности на Марата, Фурье, Литвинова, а также Маяковского, бульвар Рябикова и другие,– рассказала начальник департамента городской среды Марина Шевела. – Сейчас специалисты отрабатывают очаги точечно, на внутридворовые территории выезжают по заявкам жителей.

В администрации Иркутска говорят, что деревья и кустарники при хороших погодных условиях обрабатываются в позднее вечернее время или ранние утренние часы.

КООРДИНАТЫ:

Заявку для обработки деревьев в своем дворе можно оставить по телефонам: 8(3952)22-07-48, 48-69-32.

При этом важно указать адрес, количество деревьев, нуждающихся в обработке, контактное лицо и телефон.