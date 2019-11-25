В Иркутске планируют открыть ресайклинг-центры для приёма мусора

Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в 2020 году планируют открыть два ресайклинг-центра для приёма мусора, в том числе негабаритного. Об этом 21 ноября за круглым столом, посвящённым исполнению мусорной реформы, рассказал представитель регоператора «РТ-НЭО» Артём Мищенко. – Это будут пункты приёма батареек, шин, строительного мусора. Мы столкнулись как раз с тем, что на контейнерных площадках оказывается именно строительный мусор, который потребителям некуда девать. Свалки возникают как раз из-за него, – прокомментировал регоператор. – Вообще это предложение города, они давно его отрабатывали, мы решили профинансировать. Если тема заработает, мы сделаем это в других городах. Как отметила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела, сейчас стороны находятся на стадии переговоров. – Это хороший европейский опыт, когда создаются площадки и аккумулируют разные виды отходов, дают возможность установки каких-то дробилок, для того, чтобы снизить объём негабаритных, строительных отходов, а не вывозить их на полигон, – сказала чиновница. – В отношении батареек и ртутьсодержащих ламп Иркутск продолжает все мероприятия по их сбору и утилизации. Также сейчас идёт эксперимент с внедрением раздельного сбора отходов. В Иркутске уже поставили несколько баков для этого, в ближайшее время планируется ещё. Раздельный сбор отходов на руку и потребителям, поскольку в этом случае они получают начисления по факту. Однако уровень сортировки пока невысокий – около 3%. Это, с одной стороны, говорит об отсутствии навыков у потребителей, с другой – о некоторых барьерах. – Раздельный сбор отходов – это не просто баки, это ещё и дома должны быть вёдра, пакеты. Мы первым делом решили внедрить у себя в организации раздельный сбор. С чем мы столкнулись? С тем, что ведро для этого мы заказывали в Польше, потому что в Российской Федерации у нас проблема с урнами для раздельного сбора мусора, – рассказал Артём Мищенко. – Следующий момент: нет цветных пакетов под раздельный сбор. Соответственно, тоже надо заказывать их в европейской части, где их производят. По его мнению, чтобы население переходило на систему раздельного сбора мусора, нужно, чтобы она прежде всего внедрялась в местах массового пребывания людей - в кинотеатрах, театрах, музеях и тому подобное. Однако с Артёмом Мищенко не согласился председатель комиссии по вопросам противодействия коррупции и взаимодействию с субъектами общественного контроля Общественной палаты Иркутской области Сергей Русецкий, который считает, что нужно заинтересовать этим население. – В Европе в магазинах есть пункты раздельного сбора мусора. За бутылку пластмассовую – полцента, за банку – цент. Народ приходит, стоит целая очередь и раскидывает отходы, на карточку деньги падают, – говорит он. – У нас есть свой крупный ритейлер, который сейчас борется за экологию, я думаю, что они могут на это пойти. Через пять лет у нас уже появится культура. Кроме того, регоператор выбрал уже 11 площадок, где будет проводиться сортировка мусора. Сейчас проверяется документация на эти участки, а необходимое оборудование вот-вот поступит. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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