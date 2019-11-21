Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги голосования по проекту «Народные инициативы 2020», которое прошло очно во всех округах, а также в режиме онлайн на сайте администрации с 12 по 15 ноября. Всего заполнено более 38,5 тысяч бюллетеней, из 89 инициатив победили 17 проектов, сообщает пресс-служба мэрии.

– Преимущественно иркутяне предлагают благоустраивать парки и скверы, устанавливать детские и спортивные площадки. По результатам голосования в каждом округе определены проекты, которые будут реализованы в следующем году. Финансирование осуществляется из областного и городского бюджетов в равных пропорциях. Традиционно на эти цели городским округам выделяются равные суммы денежных средств. При этом одни проекты достаточно затратные, на реализацию других требуется меньше средств. Поэтому число победителей в каждом округе разное, – уточнил глава Октябрьского округа Владимир Преловский.

В Октябрьском округе реализуют шесть проектов. На первом месте – обустройство сквера в районе дома № 314 на улице Байкальская. Жители предлагают заменить существующие малые архитектурные формы, озеленить территорию, сделать архитектурную подсветку деревьев и кустарников, обустроить пространство для подвижных игр и танцев.

Также в число победителей попали проект по ремонту многофункциональной спортивной площадки средней школы №16 на улице Зверева, 16, благоустройство Солнечного Бульвара от улицы Байкальская, 320/2 до дома 330А, оснащение звуковым и осветительным оборудованием школы №26 (улица Советская, 46). Будут обустроены скверы в районе дома №100 на улице Пискунова и на пересечении Пискунова и Красноярской.

В Правобережным округе победителями стали четыре проекта – обустройство универсальной спортивной площадки на территории лицея-интерната №1; устройство спортивной площадки в микрорайоне Падь Грязнуха; благоустройство территории в районе домов № 1, 3, 3А на улице Чехова и №4 на улице Володарского, которая будет называться «Поздороваться с Чеховым». Также будет сделана зона отдыха с устройством спортивной и детской площадок в микрорайоне Лесной на улице Дорогомиловской, 92-94.

В Свердловском округе горожане отдали свои предпочтения таким проектам, как «Спорт в Ерши» – установка многофункциональной спортивной и детской площадки в районе дома №162 микрорайона Ершовский; сквер «Молния» – создание зеленого оазиса на улице Помяловского, 28; «Сквер 75-летия Победы» – озеленение и благоустройство территории внутри жилой застройки на бульваре Рябикова, 2Б; а также обустройство стелы при въезде в микрорайон Первомайский в районе дома 2\2 на улице Вампилова.

Ленинский округ проголосовал за три масштабных проекта: благоустройство сквера между домами №212 на улице Баумана и №257 на улице Севастопольской; первый этап благоустройства парка «Комсомольский»; благоустройство сквера в районе домов № 227 и 229 на улице Розы Люксембург.