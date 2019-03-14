В Иркутске предлагают создать уникальный «Семейный парк» и «Общественный квартал» в Березовом

Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Сразу два проекта активистов из Иркутской области получили высокую оценку Агентства стратегических инициатив (АСИ) и прошли во второй тур дополнительного голосования программы «100 городских лидеров».

Как сообщает пресс-служба АСИ, активисты из столицы Приангарья предлагают создать парк, под который администрацией города выделена территория в микрорайоне Солнечный площадью 2000 квадратных метров. Основная цель авторов проекта – обустроить место, не похожее на другие парки, где каждый сможет почувствовать себя комфортно и найти занятие по душе. В «Семейном парке» планируется реализовать комплексный подход к организации досуга различных возрастных групп, что позволит гармонично совмещать спорт, культурные мероприятия, молодежный досуг, развлечения и прогулочную зону.

В свою очередь проект активистов из микрорайона Березовый предполагает создание «Общественного квартала». По словам авторов проекта, он необходим жителям микрорайона и близлежащих территорий для создания комфортных условий для всех возрастов, для снятия нагрузки с социальных учреждений Иркутска, а также для разгрузки улично-дорожной сети. По проекту школа, ФОК, детский сад, поликлиника, дом культуры, школа искусств и административно-бытовой комплекс должны разместиться на единой градостроительной оси – общественном пешеходном пространстве. При этом в квартале формируются три ядра с соседствующими функциями, подразумевающими совместное использование прилегающего пространства: образование и спорт, культурное ядро, рекреационное ядро.

В ближайшие несколько недель, путем открытого голосования и оценки экспертов и наставников программы, к объявленным в феврале 25 проектам будут отобраны еще 20, которые будут включены в совместную работу с сообществом «100 городских лидеров» и получат помощь экспертов, а также возможность использовать краудсорсинговую платформу 100gorodov.ru для поиска решений и продвижения своего проекта.

Конкуренты команд из Иркутска и Березового – проекты из Волгограда, Сатки, Калачинска, Коврова, Перми, Самары, Тулы, Санкт-Петербурга, Павловска и еще 9 городов РФ.

Проголосовать за проект можно до 19 марта по ссылке .