В Иркутске приступили к благоустройству дворовых территорий в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда»

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Работы по благоустройству дворовых территорий Иркутска начались в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». В этом году планируется отремонтировать более 200 дворов, 44 из них – в Октябрьском округе.

За короткий строительный сезон при комплексном благоустройстве планируется полностью заменить асфальтовое покрытие во дворах, обустроить тротуары, провести освещение, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия». В зависимости от пожеланий жителей оборудуют также детские и спортивные площадки, подготовят места для выгула собак, установят лавочки, урны.

Работы по благоустройству начались во дворах домов от 300 до 314 по Байкальской. Там планируется замена асфальтового покрытия, обустройство тротуаров, водоотведения, установка бордюрного камня, оборудование парковочных карманов. Кроме того, во дворе будут установлены ограждения, отремонтированы лестницы с поручнями, заменены опоры освещения, появятся лавочки и урны, также специалисты проведут формовочную обрезку деревьев.

Также масштабные ремонтные работы уже ведутся по адресу Сибирская, 23. Там будет отремонтирован внутриквартальный проезд, в рамках благоустройства обновят более 200 квадратных метров асфальтового покрытия, обустроены тротуары, лестницы. Там же незаконные нестационарные торговые объекты сменит сквер для жителей микрорайона, который будет воздвигнут в рамках программы «Народные инициативы».

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.